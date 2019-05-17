Galatasaray’ın olay adamı Diagne, gözünü lig şampiyonluğuna çevirdi. Son Rize deplasmanında, kulübenin aksi yöndeki kararına rağmen penaltı atışını kendi kullanıp gol e çeviren Senegalli futbolcu, kupa finalinde de Akhisar’a karşı benzer bir olay yaşadı, ancak bu ke z penaltıyı kaçırınca, hocasını çılgına çevirdi. Her şeye rağmen skoru belirleyen üçüncü golü kaydetmeyi başaran Diagne, ligdeki 30 golün ardından, kupayı da boş geçmemiş oldu. Stat çıkışında basın mensuplarına ayak üstü röpor taj vere n tecrübeli oyuncu, eliyle boğaz kesme işareti yaparak, “Önümüzdeki maçta Başakşehir’i ben bitire ceğim. Sorun yok” ifadesini kullandı.

Balotelli stili!

Diagne, hareketleri ve tavırlarıyla, İtalyanlar’ın ünlü yıldız futbolcusu Mario Balotelli’yi andırıyor. Balotelli’yi yakından takip eden, saçlarını onun gibi yapan Diagne, zaman zaman yarattığı sorunlarla da idolünü andırmaya devam ediyor. Son boğaz kesme hareketinin, Diagne’nin başına dert açabileceği iddia ediliyor. Balotelli de sık sık bu tür ilginç hareketlerle gündeme geliyor.