Diagne'de flaş gelişme! Karar verildi!
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekiplerinden Club Brugge'e kiralık olarak gönderdiği golcü futbolcu Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray ile Club Brugge'ü karşı karşıya getiren yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etmişti. Galatasaray'da idmanlara devam etmesi beklenen Diagne ile ilgili Club Brugge kararını verdi. İşte son gelişmeler...
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan toplamda 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne sezon başında Belçika'nın Club Brugge'e takımına kiralanmıştı. Burada istenmeyen adam ilan edilen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ''FIFA'lık olabiliriz'' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi. Senegalli golcü, Belçika'ya dönerken takım halinde değil, bireysel olarak antrenmanlarını sürdürecek.
FIFA'YA TAŞINACAKTI
Mustafa Cengiz, ''Club Brugge'a yakıştıramadım. Diagne'yi antrenmanlara bile çıkartmıyorlar. 15.5 milyon euro yatırım yaptığımız bir oyuncu.'' sözlerini kullanmıştı. Diagne'nin de Belçika ekibini FIFA'ya şikayet etmeyi düşündüğü belirtilmişti. Belçika ekibinden ise ''Galatasaray'ın bu tehdidinden çekinmiyoruz'' cevabı gelmişti.
Diagne'nin Club Brugge ile antrenmanlara devam etse bile sezon sonuna kadar resmi bir maçta forma giymesi ise beklenmiyor.
Kaynak: Sabah