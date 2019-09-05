‘Diagne yüzünü kapatıp gitti!’

Mbaye Diagne, Galatasaray’ın Finansal Fair Play dengesini sağlamak amacıyla son anda Belçika’nın Club Brügge kulübüne kiralandı. Ancak operasyon gerçekleşirken, Anderlecht ile Brügge arasında yaşananların detayları oldukça ilginç görünüyor. Son olarak Anderlecht Sportif Direktörü Verschueren, Diagne ile imza aşamasına geldiklerini belirterek, sonrasındaki gelişmeleri şu sözlerle aktardı: “Geçen hafta Monaco’daydım. Çarşamba akşamı Galatasaraylı yöneticilerle pazarlık masasına oturdum. Güzel geçti. Kiralanması konusunda hemen anlaştık. Aynı zamanda oyuncuyla da anlaştık. Eksik kalan tek şey taraflar arasındaki imzalardı...”

‘Sonra bir telefon geldi...’

“Pazar akşamı bütün evrakları Galatasaray’a gönderdik. Oyuncunun menacerleri otel rezervasyonları için aradı. Pazartesi sağlık kontrollerinden geçecekti. Onu havaalanından alıp kontrole götürecektik. Takım sorumlularımız oyuncuyu havaalanında beklemeye başladılar. Bir saat sonra oyuncu hâlâ gelmemişti. Bir terslik olduğunu anladım. Birilerini aradım ama kimseye ulaşamadım. Sonra bir telefon geldi. Galatasaray’dan biriydi. ‘Üzgünüz, Brügge’den gelen teklifi kabul ettik. Diagne onları tercih etti’ dedi. Aynı anda oyuncunun kapüşonla yüzünü kapatarak takım menacerinin yanından geçtiğini öğrendim.”