Diagne yoksa, Mitroglou var

Diagne’nin sakatlığında formayı kapan ve ligde ilk kez 11’de olan Kostas Mitroglou, maça damgasını vurdu. 23. dakikada Feghouli’nin ‘alda at’ dercesine pasında zoru başarıp, topu kaleciye nişanlayan tecrübeli forvet, ikinci yarıda da pozisyonlara girdi, fakat bir türlü değerlendiremedi. Dakikalar geçtikçe taraftarlar strese girerken, son saniyelerde Mitroglou bitirci vuruşu yaptı. Lukac’ın sektirdiği topu usta işi bir aşırtma vuruşla ağlara gönderen Yunan yıldız, ilk 11’de oynadığı ilk maçta ilk golünü attı, şampiyonluk yolunda Galatasaray’a altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.

Taraftarları coşturdu

Mitroglou’nun golünden sonra hem Sarı- Kırmızılı tribünler hem de futbolcular büyük sevinç yaşarken, kulübe de yerinden fırladı. Başakşehir’in kazandığı haftada zor da olsa galibiyete uzanan Galatasaray, zirvede 6 puanlık farkı korudu.

Golü anlattı...

Maçın ardından konuşan Mitroglou, attığı şık golün hikayesini anlattı... Yunan santrfor, “Uzun bir top geldi, Donk’un hakkını yememek lazım, pozisyonu bırakmadı. Kaleci orada bir hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu” dedi. Taraftarlara teşekkür eden Mitro, “Taraftarlar her zaman bana destek oluyorlar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Gol sevincimizi gördünüz. Biz kenetlenmiş çok büyük bir aileyiz. Kendi seyircimiz önünde 3 puan almak çok önemliydi. Hava şartlarından dolayı da istediğimiz seviyede oynayamadık” ifadelerini kullandı.