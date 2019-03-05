Transferler bitti, Galatasaray’ın forvet derdi bitmiyor... İlk yarıda çıktığı 18 resmi maçta 10 gol atan Eren Derdiyok’u kadro dışı bırakıp, 10 milyon Euro’ya Diagne’yi satın alan, Mitroglou’yu da Marsilya’dan kiralayan Sarı-Kırmızılılar aradığını bulamadı. İki yeni santrfor, 5’er resmi maçta sadece 1’er gol bulabildi. Diagne, Kasımpaşa formasıyla ligin ilk devresinde 76 dakikada bir gol atarken, Galatasaray formasıyla 201 dakikada 1 golde kaldı. Mitroglou da Akhisar karşılaşmasında 90+4’te 3 puanı getiren golü kaydederken, diğer 4 karşılaşmada sessiz kaldı.

Gomis atmaya devam ediyor

Galatasaray taraftarının çok özlediği Batefimbi Gomis ise aynı dönemde tam 24 gole ulaşmayı başarmıştı. 29 golle Süper Lig’de krallık tacını takan 33 yaşındaki Fransız santrfor, şimdi gollerine Suudi Arabistan’da devam ediyor. Gomis’in, Al Hilal formasıyla 25 resmi maçta 20 golü var.