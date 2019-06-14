Diagne ve Belhanda en az 27 milyon euro!

Galatasaray, Arap kulüplerinin peşinden koştuğu Diagne ve Belhanda’nın satışı için acele etmeyecek. Yönetim, iki oyuncun satışından en az 27 milyon Euro’luk teklif olursa masaya oturacak. Yönetim, Fatih Terim ile görüşürken, Terim, “Acele etmek yok. İkisi de önümüzdeki yıl iyi işlere imza atacak” diyerek ancak yüksek teklif gelirse transferlerine onay verecek. Diagne’yi bonuslarla Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya alan Galatasaray, 15-20 milyon Euro aralığında teklifler geleceği inancında.

Alt sınırı 12 milyon Euro

Yönetim ‘tok satıcı’ tavrını Belhanda için de sürdürecek. Faslı’nın bu sezon şampiyonlukta önemli bir katkı yapmasını göz önünde tutan Terim, yüksek teklifler gelmesi halinde transfer onayı verecek. Belhanda için de Galatasaray’ın alt sınırı 12 milyon Euro. Bu rakama çok yakın bir teklif gelirse

pazarlıklara oturacak. Sarı kırmızılı yönetimin iki oyuncu için istediği rakamlardan pazarlık kapısı açılmazsa, 21 Haziran’da başlayacak olan Afrika Kupası beklenecek. İki oyuncunun kupada başarılı olması halinde piyasa değerleri daha da yükselecek ve Galatasaray’ın eli de güçlenecek.

Devre arası direkten döndü

Galatasaray, Diagne’yi Kasımpaşa’dan 10 milyon Euro’ya almış ancak sözleşmede yer alan “Şampiyonluk halinde 3 milyon Euro daha ödenir” maddesi nedeniyle toplam maliyeti 13 milyon Euro’ya çıktı. Sarı kırmızılı formayla 11 gol atan ve sezonu toplamda 31 golle kral olarak kapatan Diagne, Rize’de kritik bir gole imza koymuştu.

Belhanda ise 2017’de Dinamo Kiev’den, bonuslar hariç, 8 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Faslı yıldız, 35 maçta 4 gol ve 10 asistle oynadı. Belhanda’ya geride kalan sezonun devre arasında Arap kulüplerinden transfer teklifi gelmiş ancak şampiyonluk yarışı nedeniyle Terim tarafından son anda satışı veto edilmişti.

Kaynak: Hürriyet