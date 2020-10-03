Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Senegalli golcü, 'takıma kafamızı kaldırmamız lazım' başlıklı paylaşımına Ryan Babel'den 'Düşüncelerimi okuyorsun kardeşim' yorumu geldi.

İşte Diagne'nin paylaşımı...

"İşler yolunda giderken fotoğraf koyma konusunda iyiyiz. Ancak futbolda hem kazanmanın, hem de kaybetmenin var olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi artık kafamızı kaldırıp bir sonraki maçı düşünelim."

Diagne'nin paylaşımına ise Ryan Babel: "Benim düşüncelerimi okuyorsun kardeşim." yorumunu bıraktı.