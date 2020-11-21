Diagne tepki çekmeye devam ediyor!

Galatasaray'ın 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde, bonuslarla 13 milyon Euro'yu bulan bir bonservisle Kasımpaşa'dan aldığı Mbaye Diagne sorun olmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Performansından memnun kalınmadığı için geçen sezon Belçika ekibi Brugge'e kiralanan Senegalli golcü, döndü ama akıllanmadı. Babel'in Koronavirüs'e yakalandığı, Falcao'nun sakat olduğu bu dönemde Diagne'ye forma için şans doğdu ama hocası Fatih Terim ona güvenmiyor.

İŞTE HERKESİ ÇİLEDEN ÇIKARAN VUKUATLARI

ANTRENMAN performansı çok yetersiz. Florya'daki taktik çalışmalarda takımdan kopuk bir görüntü sergiliyor.

CLUB BRUGGE'DE dibe vurduktan sonra Galatasaray'da ayağa kalkamadı. Artık Senegal Milli Takımı'na da çağrılmıyor.

ÖZEL hayatı ve sosyal medyayı kullanma biçimi eleştiri konusu. Pandemi tehlikesine ve kalabalık ortamlarda olunmaması gerektiği uyarılarına rağmen 20 gün önce doğum gününü restaurantta kutladı.

SADECE sarı-kırmızılı oyuncuların yer aldığı, antrenman saatleri, izin günleri gibi rutin bilgilerin yazıldığı WhatsApp grubuna garip paylaşımlarda bulunuyor. Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 yenilince ağlayan Fenerbahçeli taraftar fotoğrafını gruba attı, Diagne'ye cevap vermeyen takım arkadaşları ise o esnada Demir Grup Sivasspor maçına konsantre olmuştu.

HEM saha içi hem saha dışında beklentileri karşılayamayan Diagne'yi, Terim, mecbur kalmadıkça 11'de kullanmayı düşünmüyor. Sağlık heyeti de Falcao'yu Kayseri maçına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

HASTALIK SIKINTILI GEÇİYOR

Sivas deplasmanında Galatasaray'da ilk 11'de olan 5 isim Kayserispor'a karşı yok. Kovid-19 testleri pozitif çıkan bu oyuncuların tedavileri sürüyor. Omar Elabdellaoui kendisini çabuk toparlasa da yüksek ateş ve eklem ağrısı gibi semptomları olan Arda ile Babel için süreç bir hayli sıkıntılı geçiyor.

DİVAN KURULU TOPLANIYOR

Galatasaray'ın kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13.30'da online olarak video-konferans yöntemi ile gerçekleşecek. Divan Kurulu'nu protesto eden Yönetim Kurulu'nun geçen ay olduğu gibi yine toplantıya katılmayacağı öğrenildi.

İSTEKLERİNİ TEK TEK ANLATTI

Kayseri maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla sürdü. Fatih Terim, takımı sık sık uyarırken isteklerini de bir bir anlattı