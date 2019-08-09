Diagne Spartak Moskova'ya pahalı geldi
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Mbaye Diagne için devreye giren Spartak Moskova Kulübü, transferden vazgeçti. Rus ekibi, Senegalli futbolcunun menajeri ile görüşerek, yıllık ücret talebini ve bonservis bedelini sordu.
Galatasaray'dan halen yılda 2 milyon 350 bin Euro alan Diagne, Spartak Moskova'dan 3 milyon Euro talep edince Ruslar, "Biz bu rakamlara çıkamayız" diye olumsuz yanıt verdi. Sarı kırmızılılar, Senegalli santrforu 13 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.
(Hürriyet)