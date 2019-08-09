Galatasaray'dan halen yılda 2 milyon 350 bin Euro alan Diagne, Spartak Moskova'dan 3 milyon Euro talep edince Ruslar, "Biz bu rakamlara çıkamayız" diye olumsuz yanıt verdi. Sarı kırmızılılar, Senegalli santrforu 13 milyon Euro civarında bir rakama satmayı planlıyor.

(Hürriyet)