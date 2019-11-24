Diagne için son karar verildi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'ün ligde oynadığı son Oostende maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne için Belçika defteri henüz kapanmış değil.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanında kazanılan penaltıyı, teknik direktör Philippe Clement'e rağmen takımın penaltıcısı Hans Vanaken'den alan ve sonrasında değerlendiremediği penaltı vuruşu ile takımının beraberliği kaçırmasına neden olan Mbaye Diagne'nin takımda kalmaması gerektiğine yönelik birçok görüş hakim. Özellikle taraftarların, oyuncunun devre arasında Galatasaray'a gönderilmesine yönelik beklenti içinde oldukları belirtiliyor.

Belçika basınında çıkan son haberlere göre ise Diagne'nin sezon sonuna kadar takımda kalması planlanıyor. 2020 Haziran'ına kadar takımla kiralık sözleşmesi ve satın alma opsiyonu bulunan Diagne'nin Galatasaray cephesinde takımda istenmediği ve bu sezon iki kulüpte resmî maç oynamasından kaynaklı başka bir takımda forma giyme ihtimali olmadığı için Diagne'nin Brugge'de kalmasına karar verildi.

Diagne'nin kesin olarak takımda kalacağı belirtilse de yeniden formasına kavuşup kavuşmayacağı konusu tamamen teknik direktör Philippe Clement'in kararına bırakılmış durumda.



