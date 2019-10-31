Diagne herkesi çıldırttı!

Belçika 1. Ligi'nin 13. haftasında ligin orta sıralarında yer alan Zulte Waregem sahasında ligin lideri Club Brugge'ü konuk etti. Galatasaray'ın kiralık olarak Brugge'a gönderdiği Diange, maça yedek olarak başladı.

Maçın ilk yarısının 23. dakikasında organize gelişen atakta Ruud Vormer, ceza sahası içerisine koşu yapan David Okereke'ye pasını gönderdi. Okereke gelişine topu köşeye gönderdi. Kaleci müdahalesini yapsa da top filelerle buluştu: 0-1. 45+1'de Vanaken'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Okereke net bir pozisyonu kaçırdı. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

DIAGNE SAÇ BAŞ YOLDURDU

İkinci yarının 66. dakikasında Diagne, Okereke'nin yerine oyuna dahil oldu. 87. dakikada Vormer'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne net bir pozisyonu değerlendiremedi.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra yine Diagne, Openda'nın savunma arkasına gönderdiği pasla kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak top yine yandan auta çıktı. Diagne, adeta Belçikalı taraftarların saçını başını yoldurdu.

EN SONUNDA ATTI

Maçın bitmesine saniyeler kala, 90+3'te Ruud Vorner, ceza sahası sağ köşesinde içeriye yerden pasını gönderdi. Diagne boş pozisyonda topu filelere gönderdi ve maçın sonucunu belirleyen golü attı: 0-2.

Club Brugge bu galibiyetle maç eksiği olsa bile 30 puanla liderliğini sürdürürken, Zulte Waregem 19 puanla 8. sırada yer aldı.