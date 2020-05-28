Diagne hayal dünyasında

Aslan’ın olay adamı Mbaye Diagne’nin skandalları bitmek bilmiyor. Senegalli yıldız, son olarak geçtiğimiz günlerde The Guardian’a bir röportaj verdi. Senegalli, Galatasaray’dayken Newcastle, Everton ve Crystal Palace’ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Brugge macerası tatsız sona eren Diagne, isminin Nottingham Forest ile anılmasıyla ilgili olarak, “Nottingham Forest transferi için benimle hiçbir temas olmadı. Instagram’dan bir paylaşımda bulundum ama bu bilerek, yani transferi göstermek için değildi” dedi. Aston Villa’da oynayan Kasımpaşa’dan eski takım arkadaşı Trezeguet’yle İngiltere konusunda konuştuğunu kaydeden Diagne, “Arkadaşlarım Premier Lig’e uygun olduğumu söylüyor” ifadelerini kullandı. Ama yıldız oyuncu için şimdilik Premier Lig meselesi bir hayal. Çünkü Diagne Premier Lig’deki yabancı oyuncu şartlarına uygun değil.

Sadece 315 dakika...

AB Pasaportu dışındaki bir oyuncunun İngiltere’ye transferi için son 2 sezonda milli maçların kaçında oynadığı, o ülkenin FIFA sıralamasındaki yeri önemli. Diagne ülkesi Senegal’in son 2 sezonda oynamış olduğu 17 maçta yalnızca 315 dakika şans buldu ve bu kriterleri karşılaşmıyor, yani Senegalli’nin Ada’ya transferi şimdilik mümkün görünmüyor.

Ömer Necati Albayrak