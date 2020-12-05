Diagne Falcao'yu yakaladı
Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Hatayspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 5’e çıkardı. Diagne bu golleri son 3 maçta kaydetti. Diagne böylece sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Falcao'yu yakaladı
Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor’u 3-0 yenen Galatasaray’da hücumda sahneye Senegalli golcü Mbaye Diagne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Diagne rakip fileleri 1 kez havalandırarak ligdeki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.
Mbaye Diagne attığı 5 golü son 3 maçta kaydetti
Diagne attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop'u 19 numaralı milli formasını göstererek andı. Mücadeleye 11’de başlayan Senegalli futbolcu 88. dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı.