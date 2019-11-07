Şampiyonlar Ligi A grubu dördüncü maçında PSG kendi sahasında Club Brugge'u ağırladı. Zorlu deplasmanda Belçika ekibi 1-0 gerideyken 76. dakikada Club Brugge, Mbaye Diagne'nin yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

Topun başına Diagne geçti. Galatasaray'dan kiralık olarak Brugge'e transfer olan ve Sarı Kırmızılı forma altında penaltı golleriyle yıldızlaşan Diagne, penaltıyı değerlendiremedi ve takımını olası bir puandan etti.

Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi potası için savaşan Brugge'da teknik direktör Clement kenarda çılgına döndü.