Diagne 62 maçta 50 gol oldu! Metin Oktay, Tanju Çolak...

Galatasaray'da son dönemde çok eleştirilen isimlerden biri olan Mbaye Diagne, bu duruma rağmen Süper Lig'de kısa zamanda 50 gole ulaştı. Kasımpaşa ve Galatasaray formaları altında 62 lig maçında 50 gol atan Senegalli oyuncu Diagne, maç başına 0,81 gol ortalamasına ulaştı

Süper Lig'de 50 gol ve üzerine ulaşmış oyuncular arasında sadece Tanju Çolak (0,85 gol ortalaması) ve Metin Oktay (0,84 gol ortalaması) daha iyi gol oranına ulaştı.

Mbaye Diagne geçen sezon Süper Lig'de sadece 3 maça çıkarken önceki sezon 30 golle gol kralı olmuş ve lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanına sahip olmuştu

Diagne Süper Lig'de attığı 50 golün 19 tanesini penaltıdan kaydetti





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr