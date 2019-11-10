Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 kazandığı mücadelede takımının 2. golünü atan Abdoulay Diaby, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golüne de imzasını atarken, plaketini Denizlispor karşılaşması öncesinde aldı.

Attığı 200. gol için Vodafone tarafından özel olarak tasarlanan ödül heykelciğini Diaby'ye, Vodafone Karakartal Hareketi Üyesi Sezen Aluç verdi.

Heykelciğin bir örneği de stadyumda bulunan müzede sergilenecek. Siyah-beyazlıların bu stattaki 100. golünü ise 2016-2017 sezonunun son haftasında Osmanlıspor karşısında Dusko Tosic kaydetmişti.