Diablo II: Resurrected teknik alfası başlıyor

Bugüne dek Teknik Alfa’ya kaydını yaptıran kısıtlı sayıda oyuncu arasından gelişigüzel seçilecek Diabloseverler, önümüzdeki günlerde alfa sürecine dahil olma şansı elde edecek. Benzer şekilde sınırlı sayıda basın mensubu ve içerik üreticisi, bir gün öncesi, yani 8 Nisan Perşembe gününden itibaren oyuna girebilme fırsatı bulacak. Teknik Alfa, 12 Nisan Pazartesi günü TSİ 20:00 itibarıyla son bulacak.

Teknik Alfaya katılma hakkı elde eden oyuncular 3 farklı sınıftan birini seçip oyunun ilk iki Bölümünü (Act) baştan sona oynayabilecek. Silahlı yakın dövüş ustası, acımasız Barbar (Barbarian), çevik ve hızlı Amazon (Amazon) ya da efsunların efendisi Büyücü’yle (Sorceress), Düzenbazların (Rogue) intikamını almak için kutsal Manastırda savaşın ve Izdırabın Kızı Andariel’le yüzleşin. Ardından gizemli doğuya doğru yola çıkın ve Lut Gholein’in ıssız çöllerini aşarak Azap Lordu Duriel’le hesaplaşın. Alfa boyunca üst seviye sınırı bulunmuyor, dolayısıyla tüm katılımcılar karakterlerini Teknik Alfa’nın sonuna kadar dilediklerince güçlendirmeye devam edebilecek.

Diablo II: Resurrected, muhteşem 4K çözünürlüklü güncellenmiş görseller ve fizik tabanlı ful 3D görüntü desteğinin yanı sıra yeniden Mastering edilmiş Dolby Surround 7.1 sesleriyle geliyor. Teknik Alfa boyunca oyundaki tüm unsurlar halen geliştirme aşamasında olsa da Blizzard, oyunculardan gelecek her türlü geribildirimi dört gözle beklediklerinin altını çiziyor. Bu süreçte test edilecek özelliklerden bazıları arasında otomatik altın toplama, karakterler arası paylaşımlı sandık ve kontroller desteği bulunmakta.

Bu test her ne kadar Diablo II: Resurrected’in yalnızca tek kişilik oyuncu deneyimine odaklansa da geliştiriciler, çok oyunculu Diablo II’nin oyunun en önemli özelliklerinden biri olduğunun farkında olduklarını, çok oyunculu deneyim için önümüzdeki aylarda ayrıca bir test gerçekleştireceklerini belirtiyor.