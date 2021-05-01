Leicester City’den 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fousseni Diabate, Trabzonspor’da beklentilerin altında kalırken, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra da kendini gösterememiş ve önce kadro dışı bırakılmış, sonra da Göztepe’ye kiralanmıştı. İzmir ekibinde performansı artıran ve sezonun ikinci bölümünde 3 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor’a rakip olduğu son maçta da oldukça etkili bir performans sergiledi. Jahovic’in golünde asist yapan, Berat’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda da gole giden Diabate, Abdullah Avcı’dan şans bekliyor.

Göztepe tutmak istiyor

Malili futbolcu, sezon bitiminde Trabzonspor’a dönüp, kamp döneminde kadroda yer almayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ise bu konuda henüz net bir karar vermediği öğrenildi. Göztepe’nin Diabate’yi takımda tutma planı bulunurken, başarılı ismin başka talipleri de var.



