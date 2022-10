Sivasspor ’un yeni 10 numarasıDia Saba, ligde ve Avrupa’da oynadığı 9 maçta 4 gol, 2 asistle takımını sırtlıyor. Takımının bu sezon Süper Lig ’de elde ettiği ilk galibiyette de başrol oynayan başarılı oyuncu Başakşehir karşısında attığı 2 golle geceye damga vurdu. Ballkani karşısında oynanacak olan rövanş öncesinde Fanatik'in sorularını yanıtlayan Dia Saba, Türkiye’deki futbol tutkusunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirtip şunları söyledi:

‘Burada harika karşılandım’

“Türkiye’ye dair, burada oynanan futbola dair birşeyler her zaman duyuyordum. Bu ligde oynayan arkadaşlarım da oldu. Bu yüzden ilk teklif geldiğinde mutlu oldum. Sonrasında kulüple ilgili araştırma yaptığımda Sivasspor’un kariyerim için en doğru adım olabileceğine karar verdim. Burada çok sıcak karşılandım. Her geçen maç, her geçen hafta, hatta her geçen idman benim için adaptasyon adına olumlu oluyor. Takıma fayda sağlamak adına daha fazla motive oluyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir kulüpteyim.”

Dia Saba, Başakşehir maçı performansını Ömer Necati Albayrak’a değerlendirdi.

‘Ailemiz için oynadık’

“Başakşehir karşısına çıkana kadar ligdeki gidişatımız kötüydü. Açıkçası bundan herkesten fazla biz oyuncular rahatsızdık. Maç öncesi hocamız bizimle bir konuşma yaptı ve bu maçı ailelerimiz için oynamamız gerektiğini söyledi.Çünkü yakınlarımız da üzülüyordu. Bu motivasyonla sahaya çıktık. Rakibimiz karşısında şansımız düşük gösteriliyordu. Ancak takım olarak kazanacağımıza inandığımızda neler yapabileceğimizi biliyorduk. Öyle de oldu. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Son derece önemli bir rakibe karşı bunu başarmak özgüvenimizi geri getirdi. Sivasspor’un daha önce olduğu gibi yine ligde en iyi yerde olmasını sağlayacağız.”

‘Ben değil, Sivasspor kazanmalı’

“Geldiğimden bu yana çok uzun bir süre geçmedi. Ortaya koyduğum performans elbette beni mutlu ediyor. Ancak sadece benim mutlu olmam değil, takım olarak mutlu olmak zorundayız. Bunun da yolu kazanmaktan, puanlar almaktan geçiyor. Başakşehir’e 2 gol atmaktan çok kazandığımız için sevindiğimi söyleyebilirim.”

‘Ballkani’yi yenmeye gidiyoruz’

“Ballkani’ye evimizde kaybettiğimiz maç hepimiz için bir talihsizlikti. Şimdi bunu telafi etme şansımız var. Kosova’ya kazanmak için gideceğiz. Bunun için takım olarak tam anlamıyla fokuslanmış durumdayız. Umarım istediğimiz sonucu elde etmeyi başarırız.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL