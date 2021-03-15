PSG takımının yıldız oyuncularından Angel Di Maria'nın evine Nantes maçı esnasında hırsızların girdiği bildirildi. Ailesinin alıkonulduğu olay sonrasında haberi alan teknik direktör Pocchetino, oyuncusunu 62.dakikada çıkarmış ve Arjantinli isim hemen evine gitmişti

Paris Saint-Germain kulübü maçın ardından, Angel Di Maria’nın ailesinin “çok şiddetli” bir soyguna uğradığını ve bu yüzden Arjantinli futbolcunun çabucak ailesinin yanına gönderildiğini açıkladı.

PSG Teknik Direktörü Pochettino maçın ardından basın toplantısında, "Maçın ikinci yarısında bir enerji düşüklüğü oldu. Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk."

PSG takımında daha önce Icardi, Navas, Dani Alves gibi oyuncuların evleri soyulmuştu