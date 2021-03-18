Paris Saint Germain'in Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria, Fransa Ligi'nde geçtiğimiz oynanan Nantes maçı esnasında evindeki hırsızlık olayı sonrası ilk açıklamalarda bulundu.

Kişisel Instagram hesabından ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, paylaşımına "Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Kimse mutluluğumuzu bizden alamaz" notunu düştü.

Ne olmuştu?

Fransa Lique 1'in 29. haftasında Pazar günü oynanan Nantes maçı sırasında Angel Di Maria, 62. dakikada beklenmedik bir şekilde oyundan alındı ve direkt soyunma odasının yolunu tutmuştu. Pochettino’nun, daha sonra Di Maria’yı evine hırsız girdiği için oyundan aldığı öğrenilmişti. Oyuncunun ailesi evdeyken 3 silahlı saldırganın içeri girdikleri ve 500 bin euro değerindeki eşyayla kaçtıkları bildirilmişti.





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