İyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Uzğur, “Ssvasspor olarak bu akşam iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımız maçın sonuna kadar futbol oynamaya çalıştılar. Her bölgede baskı yaptılar, top kazandılar, öne de geçtik. Ama bunun ardından yediğimiz goller bize yakışmadı.

Kone’nin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giymediğini sözlerine ekleyen Uzğur, “Kone bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen hafta sakat olmasına rağmen bizimle beraber olmak istedi. Bu hafta antrenmanların 1-2’sine katıldı. Biraz iyileşme vardı. Geriye düştükten sonra Kone’yi riske atmayı göze alamadık. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Son birkaç dakikada kendisini riske atmayı göze alamadık. Maç kaybedebiliriz ama hiçbir oyuncumuzu kaybetme lüksümüz yok çünkü lig devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Özer'den memnunuz"

Özer Hurmacı’nın takıma çok önemli katkılar verdiğini söyleyen Ersel Uzğur, “Özer takıma sonradan katıldı ve bir de hastalık geçirip ciddi kilo kaybı yaşadı. Yavaş yavaş formunu yukarıya çekiyor. Özer’in sahada olduğu her dakikada yaptığı katkıdan memnunuz. İsteyen istediği gibi değerlendirebilir” diye konuştu.