Devlerin Zakaria yarışı... Bayern Münih de istiyor!

25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun sözleşmesinin bitimine 6 ay kalırken, sözleşmesinin sonunda Monchengladbach’ta kalmayı düşünmüyor. Sözleşmesini yenilemeyen Zakaria’nın daha üst düzey bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.

Monchengladbach kulübü ise oyuncu üzerinden para kazanmaları için son fırsat olan ara transfer döneminde oyuncuyu başka bir kulübe göndermek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda Manchester United’ın sezon sonunu beklemek yerine ara transfer döneminde bonservis ödeyebileceği öne sürülmüştü.

Arsenal ve Manchester United’ın ciddi şekilde ilgilendiği oyuncunun transferi için Alman devi Bayern Münih’in de devreye girdiği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Corentin Tolisso’nun yerini alabilecek bir oyuncu olarak gördükleri Zakaria için sezon sonunda bonservis bedeli ödemeyecekleri bir anlaşmayı cazip bulan Bayern Münih oyuncu ile görüşmelere başladı.

Denis Zakaria 2017’den beri formasını giydiği Borussia Monchengladbach’ta bu sezon 17 kez forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.