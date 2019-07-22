Devlerin Matuidi savaşı sürüyor

2 sezondur İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Blaise Matuidi’ye 2 dev kulüp talip oldu. İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Manchester United ile Fransız devi PSG’nin 32 yaşındaki futbolcu için devrede olduğu öğrenildi. Fransız futbolcu için Siyah-Beyazlı ekibin 20 milyon Euro (127 milyon TL) talep ettiği bildirildi. Matuidi’nin ise gelecekte Premier Lig’de forma giymeye sıcak baktığı ve bu yüzden Kırmızı Şeytanlar’a gidebileceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.