İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'daki başarılı performansıyla öne çıkan Perulu önlibero Renato Tapia, şimdiden devlerin gözdesi haline geldi. AS'ın haberine göre Atletico Madrid, Juventus ve PSG; 25 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen ekipler arasında yer alıyorlar.

Geçtiğimiz yaz Feyenoord'dan bedelsiz olarak transfer olan Tapia'nın 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fesih bedelinin ödenmesi durumunda Celta Vigo, tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmiş olacak. Bugüne kadar en pahalı satış 20 milyon Euro artık 4 milyon Euro bonuslar ile Lobotka'ydı.



