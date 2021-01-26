Geçtiğimiz sezon Club Brugge forması altında sergilediği performansla birçok önemli takımın transfer listesine giren Emmanuel Dennis, Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'e transfer oldu. Bu sezon yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Brugge kadorsunda gözden düşen Dennis, sezon sonuna kadar kiralık olarak Köln'e gitti.

Geçtiğimiz sezon Brugge forması altında yıldızlaşan Emmanuel Dennis ile Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği iddia edilmişti. İngiltere Premier Lig takımlarının gözdesi Dennis için yüksek bonservis talep ediliyordu. Bu sezon gözden düşen Dennis ile yollar kiralık olarak ayrıldı.

Krepin Diatta'yı Monaco'ya satan Club Brugge, kış döneminde bir başka önemli ayrılığı Dennis'in Köln'e gitmesi ile yaşadı. Belçika ekibi, hücum hattına Bas Dost'u ekleyerek yeni bir hamle yapmıştı.