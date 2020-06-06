Devlerin gözdeleri Cengiz Ünder ve Kenan Karaman

A Milli Takımımız’ın önemli oyuncuları arasında yer alan iki isme, Avrupa’nın devleri kafayı taktı. İtalya’nın önde gelen gazeteleri arasında yer alan Tuttosport, kadrosunda Merih Demiral’i de bulunduran Juventus’un, bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Juve’ye yakınlığı ile de bilinen gazetedeki haberde Siyah-Beyazlılar’ın, Roma’dan Justin Kluivert ile Cengiz’i, takas formülüyle takıma kazandırmak istediği ancak ilk hedefin, Milli futbolcumuz olduğuna vurgu yapıldı. Bu transfer konusunda iki kulübün görüşme halinde olduğu belirtildi.

Monchi çok ısrarcı...

Diğer taraftan sezonu açan Almanya Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf formasıyla son 5 maçta 6 gol atan golcü futbolcumuz Kenan Karaman’ı, İspanyol temsilcisi Sevilla’nın istediği bildirildi. Sevilla merkezli Estadio Deportivo Gazetesi’nin haberine göre İspanyol ekibinin Sportif Direktörü Monchi’nin, son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Kenan’ı çok istediğinin altı çizildi. Serbest kalma bedeli 2 milyon Euro olan Kenan’ı, Getafe’nin yanı sıra Türkiye’den Fenerbahçe , İtalya’dan da Fiorentina ile Atalanta’nın istediği iddia edildi.







