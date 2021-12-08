Devin Booker: Bizim için zorlu ve önemli bu meydan okumaya hazırız

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rus ekibi Zenit St Petersburg ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Devin Booker, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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Kendileri için zorlu bu meydan okumaya hazır olduklarını belirten Booker, "Bizim için zorlu ve önemli bir karşılaşma olacak. EuroLeague’de tüm deplasman maçları zorludur ve bunlardan bir tanesine çıkacağız. Zenit çok iyi bir takım. Hem uzunlarda hem de kısalarda çok etkili isimlere sahipler. Özellikle çok iyi skorerleri olduğunu söyleyebilirim. Bizim için zorlu ve önemli bir meydan okuma olacak ama biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.