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Devil May Cry 5 için ücretsiz eklenti yayında

Dünyaca ünlü video oyunu geliştiricisi Capcom, Devil May Cry 5 için Bloody Palace DLC'si ücretsiz olarak yayınladı.

03 Nisan 2019, Çarşamba 09:07
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Devil May Cry 5 için ücretsiz eklenti yayında

Son zamanların popüler oyunu Devil May Cry 5, Şubat ayının sonlarında yayınlanmış ve oldukça ilgi çekmişti. Oyunda çeşitli geliştirmeler yapmak isteyen Capcom, Bloody Palace eklentisini ücretsiz olarak yayınladı. 

Serinin ikinci oyunundan beri bulunan Bloody Palace eklentisiyle beraber Devil May Cry 5'te yüz katlı bir kuleye Nero, V veya Dante ile tırmanıyorsunuz. İlerledikten sonra ise karşınıza çeşitli düşman orduları çıkıyor. 

Kullanıcılardan olumlu tepkiler alan Bloody Palace eklentisini oynamak için iki dakikalık süreniz bulunuyor. Sürenizin bitmesi durumunda kule yolculuğunuz sona eriyor. Eğer ekstra vakit kazanmak istiyorsanız DMC 5 özel kombatlarını tamamlamanız gerekiyor.

DHA

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