Ülkemizde Güney Amerika'dan gelmiş olan birkaç futbolcu bulunmaktadır. Dever Orgill de ülkemizde top koşturan tecrübeli futbolculardan bir tanesidir. Antalyaspor'da forma giyen Dever Orgill etkili performansı ile ön plana çıkmaktadır. Dever Orgill hızlı ve çevik bir futbolcudur. Özellikle top arkasına koşuları ve attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandırmaktadır. Son derecede tehlikeli bir forvet oyuncusu olan Dever Orgill Süper Lig'i tanıyan futbolcular arasındadır. Dever Orgill 14 yaşında futbola başlamıştır. 1.83 metre boyunda olan Dever Orgill santrafor mevkisinde forma giymektedir. Dever Orgill oynamış olduğu süper lig takımında ise takımının en etkili oyuncuları arasındadır. Dever Orgill'in tam adı Dever Akeem Orgill'dir. Jamaikalı futbolcu Dever Orgill'in 2020 yılında ki değeri 800 bin eurodur.

Dever Orgill nereli?

Dever Orgill Jamaika'nın Port Antonio şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Jamaika asıllı bir futbolcudur.

Dever Orgill kaç yaşında?

Dever Orgill 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır.

Dever Orgill Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Dever Orgill Süper Lig'de önce Ankaragücü daha sonra ise Antalyaspor'da oynamış olan bir futbolcudur.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Dever Orgill Türkiye'ye Danimarka takımlarından olan Wolsberger AC takımından gelmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılı itibari ile Dever Orgill Antalyaspor'da forma giymektedir.

Dever Orgill'in maaşı ne kadar?

Antalyaspor'dan yıllık aldığı maaş 300 bin Euro’dur.

Dever Orgill kimdir?

Dever Orgill 1990 yılında Jamaika'da doğmuştur. Ülkesinin takımlarından olan Progressive FC takımı ile altyapıya başlamıştır. Dever Orgill burada altyapıda beğenilmiştir. Profesyonel kariyerine ise ilk kez 2008 yılında başlamıştır. Dever Orgill Whitecaps Residency takımı ile santrafor mevkisinde forma giymiş ve oldukça etkili bir performans göstermiştir. Burada 18 maçta 9 gol atmıştır. Dever Orgill 2010 yılına kadar bu takımda forma giydikten sonra bir başka takım olan Vancouver Whitecaps takımı ile de 14 maçta 2 gol atmıştır.

Dever Orgill 2010 yılında St. George's SC takımı ile her konuda anlaşmaya vararak transfer olmuştur. 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Dever Orgill, 18 maçta forma giyerek 4 yıl atmayı başarmıştır. 2013 yılına kadar performansı ile dikkat çekerek santrafor mevkisinde özellikle fizik gücü ile pek çok gol atmıştır. 2013 yılında ise Finlandiya takımlarından olan IFK Mariehamn takımı Dever Orgill'e 3 yıllık bir sözleşme teklif etmiştir. Dever Orgill kariyerinde en fazla gol attığı ve formda olduğu dönemi bu takımda geçirmiştir. IFK Mariehamn takımı ile 80 resmi karşılaşmada forma giymiştir.

Dever Orgill Finlandiya ekibi ile 30 gol atarak oynamış olduğu maçlarda etkili bir performans göstermiştir. Dever Orgill 2016 yılında bu takımdan ayrılmış ve Avusturya ekibi ile Wolsberger AC takımının teklifi kabul ederek kariyerine Avusturya'da devam etmiştir. Dever Orgill 2013 yılından 2019 yılına kadar sürecek olan sözleşmeye imza atmıştır. 54 maçta 12 gol atmış ve Wolsberger AC takımı ile Avusturya kupası ve Avrupa kupalarında da görev almıştır. Dever Orgill 2019 yılında ise Ankaraücü ile anlaşmıştır. Ankaragücü ile 25 maçta forma giymiş olan Dever Orgill 9 gol atmış ve Süper Lig kariyerine merhaba demiştir.

Dever Orgill 2020 yılında ise Antalyaspor'a transfer olmuştur. Şuan kariyerine Antalyaspor'da devam eden Jamaikalı futbolcu kritik maçlarda da forma giymiştir. Antalyaspor ile sözlemesi 2022 yılına kadar devam etmektedir.

Dever Orgill'in Milli Takım kariyeri

Dever Orgill ilk kez Jamaika milli takımına 2005 yılında çağrılmıştır. Jamaika U 17 takımı ile 2005 yılından 2007 yılına kadar forma giymiştir. Yaklaşık 2 sene forma giyen Dever Orgill 6 maçta oynamış ve 12 gol atarak maç başı 2 gol ortalamasına ulaşmıştır. Dever Orgill 2008 senesinde Jamaika U-20 takımına davet edilmiştir. Jamaika U-20 ile 13 maça çıkan Dever Orgill bu maçlarda 7 gol kaydetmiştir. Dever Orgill Jamaika a milli takımında 2010 yılında maçlara çıkmaya başlamıştır. 10 yıldır milli takım forması giyen Dever Orgill şuana kadar Jamaika milli takımı ile 17 maçta forma giymiş ve 4 gol kaydetmiştir.

Dever Orgill Jamaika'nın 2019 yılında CONCACAF turnuvasında yarı finalistinde yer aldığı kadroda yer almıştır. 2019 yılında ise milli takımı bıraktığını açıklayan Dever Orgill şu an eski bir milli oyuncudur.