Deve Dikeni Nedir? Deve Dikeni Tohumunun Ve Bitkisi Çayının Faydaları

Devedikeni; hepatit ile siroz başta olmak üzere; kolesterol, diyabet, mide ve safra kesesi rahatsızlıkları, adet ağrıları gibi durumlarda kullanılmaktadır. Devedikeninin sağlığa faydaları, oldukça fazladır.

Devedikeni Nedir?

Devedikeni bitkisi, papatya ile aynı familyadan gelen çiçekli bir bitkidir. Bilimsel ismi, "Silybum marianum" olan devedikeni, yaklaşık 30 ila 100 cm yüksekliğe sahiptir. Gövdesi köşeli olan ve seyrek tüylü, genelde 1-2 yıllık otsu bitkidir.

Devedikeninin yaprakları, soluk yeşil renklidir. Yapraklar, beyaz damarlı olup; kenarları derin dişli ve de dikenlidir. Genelde mor ve nadiren de, beyaz renkli çiçekleri bulunur. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak yetişmektedir.

Devedikeninin Faydaları

Devedikeninin sağlığa genel faydalarından bazıları şunlardır:

- Devedikeni, karaciğeri korur. Genellikle, karaciğeri koruyucu olan etkileri ile bilinmektedir. Alkol ilişkili karaciğer hastalığı, yağlı karaciğer hastalığı, hepatit yahut karaciğer kanseri gibi koşullar sebebiyle kullanılabilir. Çeşitli karaciğer hasarı olan kişilerce, düzenli bir tamamlayıcı terapi olarak kullanılmaktadır. Araştırmalarca, devedikeni takviyesi alan kişilerde; karaciğer fonksiyonlarında iyileşmeler olduğu tespit edilmiştir.

- Devedikeni, beyin fonksiyonlarını geliştirir. Yaklaşık iki bin yıldan fazla süredir, Alzheimer ile Parkinson hastalıkları gibi nörolojik durumlarda; geleneksel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Devedikeninin anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri, nöron koruyucu etkiye sahiptir. Bu da, yaşla birlikte görülen beyin fonksiyonlarında azalmayı önlemede yardımcı olabilmektedir.

- Devedikeni, kemik sağlığını desteklemektedir. Osteoporoz, kemik erimesi olup; ilerleyici kemik kaybının olduğu bir hastalıktır. Genelde, birkaç yıl boyunca yavaş yavaş gelişir ve küçük düşmelerle dahi kolayca kırılan kırılgan kemiklere sebep olur. Devedikeni ise, kemik mineralizasyonunu uyarmakta ve de potansiyel olarak kemik kayıplarına karşı koruyucu olmaktadır. Devedikeni, postmenopozal kadınlarda; kemik kayıplarını önlemek ve geciktirmek için de, yararlı bir tedavi olabilmektedir.

- Devedikeni, kansere karşı korunmaya yardımcı olabilmektedir. Deve dikeninin tohumu; "silymarin" adı verilen ve " flavonolignans" olarak bilinmekte olan birçok aktif bileşikten oluşmuş antioksidan flavonoidlerin kaynağıdır. Silymarin formülü, bağışıklık sistemini güçlendirir. DNA hasarı ile savaşarak, kanserli tümör hücrelerinin büyümesini engelleyerek; kanser gelişim riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Meme kanseri, akciğer kanseri ve prostat kanseri dahil pek çok kanser türüne karşı kişiyi koruyabileceğini; araştırmalar göstermektedir.

- Devedikeni, yüksek kolesterolü düşürür. Aynı zamanda devedikeni, kalp sağlığına da yararlıdır. İltihapları azaltarak, kanı temizleyerek ve de atardamarlardaki oksidatif stres hasarlarını önleyerek; etki gösterir. Böylelikle, yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye de yardımcı olur.

- Devedikeni, anne sütü üretimini arttırabilmektedir. Devedikeninin etkilerinden en önemlilerinden birisi de, budur. Emziren annelerde, anne sütü üretimini arttırabilmesi sağlanmaktadır. Araştırmalara göre; 63 gün boyunca 420 mg silymarin alan annelerin, plasebo alanlara nazaran %64 daha fazla süt ürettiği bulunmuştur. Annelerdeki bu sonuçların detaylandırılması için, yapılan araştırmalar devam etmektedir.

Devedikeni Tohumunun Faydaları

Devedikeni tohumları, antioksidan ve anti-enflamatuar etkilere sahiptir. Bu tür etkilere sahip olduğu söylenen bir grup bileşimi, silimarini bünyesinde içermektedir. Devedikeni tohumları, silimarin adlı antioksidan flavonoidlerin yüksek oranlı bir kaynağıdır. Devedikeni tohumu, karaciğer bozuklukları için en yaygın ve doğal takviyelerden birisi olarak kabul edilmektedir.

Devedikeni tohumu, mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelmekte ve hazmı kolaylaştırmaktadır.

Devedikeni tohumları, ayrıca; safra artışı sağlar. Böbreklerin çok daha iyi çalışmasına katkıda bulunur ve idrar yollarındaki problemlerin giderilmesine etki eder. Tohumlar, yoğun alkol kullanılması neticesinde gelişen sirozlarda da etkilidir.

Devedikeni Tohumu Yağı

Devedikeni tohumu yağı, devedikeni bitkisinin tohumlarının soğuk sıkımı sonucunda elde edilen bir yağdır. Devedikeni tohumu yağı, karaciğer sağlığına destek olmasının yanında; bronkodilatör etkinliği sayesinde, solunum yollarına ilişkin rahatsızlıklarda da kullanılabilmektedir.

Devedikeni Bitki Çayının Özellikleri ve Faydaları

Devedikeni çayı, yüksek oranda enerji verir ve metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahiptir. Hafızayı güçlendirici rol oynar. Devedikeni bitki çayının demlenmesi ve de içilmesi oldukça kolaydır. Devedikeni çayının demlenmesi için; devedikeni tohumu yahut kurutulmuş bitki yaprakları kullanılabilmektedir.

Devedikeni bitkisinin tohumlarından elde edilecek çay, düzenli olarak kullanılırsa; iştah açar. Spor yapanlar için de, enerji vericidir. Kısacası, kilo vermek isteyenlerin; devedikeni bitkisini ve çayını kullanırken dikkatli olması gerekmektedir.