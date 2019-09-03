Devamı var bunun!

Yıl 2013... Devre arası transfer dönemi... Ünal Aysal başkanlığındaki yönetim önce Sneijder, 15 gün sonra ise Drogba’yı İstanbul’a getirmişti. İki dünya yıldızı için de, aynı önceki gün olduğu gibi binlerce taraftar Yeşilköy Atatürk Havalimanı’na gitmişti. O dönem yapılan karşılamalar hafızalardaki yerini korurken, en özel ve görkemlisi ise tartışmasız Falcao için yapıldı. Falcao’yu getiren uçak sürekli rötar yapmasına rağmen taraftarlar genel havacılık terminaline akın ederken, akşam saatlerinde bekleyenleri sayısı 10 bini aştı.

Yarın planlanıyor

Falcao ve ailesinin kapıda gözükmesiyle ise coşku tavan yaptı. Kolombiyalı süper star ve eşi gördükleri manzara karşısında şaşkınlıkları gizleyemezken, art arda meşaleler yandı. Unutulmaz anlar yaşandı. El Tigre (kaplan) lakaplı yıldıza müthiş bir hoşgeldin partisi hazırlayan taraftarlar, esas şovu ise Türk Telekom Stadı’na bıraktı. Yönetimin planı, yarın Aslantepe’de eşi benzeri görülmemiş bir imza töreni düzenlemek. 52 bin kişilik tribünlerin tıklım tıklım dolması hedeflenirken, diğer tüm transferlerin de Falcao’nun yanında yer alması bekleniyor.

Aslantepe'ye hayran kaldı

İstanbul’a ayak bastıktan sonra Falcao önceki gece soluğu hemen Türk Telekom Stadı’nda aldı. Ailesiyle birlikte yeni mabedini görmek isteyen Kolombiyalı futbolcunun, stadı çok beğendiği öğrenildi. Yıldız golcü kulüp personeline, “Burada taraftarın karşısında ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi. Galatasaray, milli aradan sonra 4. hafta maçında Kasımpaşa’yı Aslantepe’de konuk edecek.

İlk arayan Muslera oldu

Haftalar önce Süper Kupa’da kazanılan Akhisar maçının ardından Muslera’nın bir paylaşımına “Cimbombom” yazan Falcao, İstanbul’a gelir gelmez ilk olarak Uruguaylı kaleciyle konuştu. Havalimanında yeni takım arkadaşı ile telefonda görüşen Falcao için Muslera sosyal medya hesabından “Dünyanın en iyi atmosferine hoşgeldin. Galatasaray taraftarı en iyisi” mesajını paylaştı.







