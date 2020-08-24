İstanbul’da bu yıl 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı. 6.5 kilometrelik parkurda erkekler genel klasmanda Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar genel klasmanda ise Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniye derecesiyle birinci oldu. Yarıştaki tüm süreçlerde sosyal mesafe, temassızlık ve maske kullanımına dikkat edildi. Salgın döneminde böyle bir organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin dünyaya verilmiş önemli bir mesaj olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi: “Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı başarıyla gerçekleştirmesi tüm dünyaya verilmiş çok önemli bir mesaj.”

'Hep daha ileriye'

“Ülkemizin hem spor turizminde ne kadar ciddi bir mesafe kaydettiğini hem de sağlık altyapısıyla bu süreci başarılı yönettiğini tekrar tekrar ortaya koyan bir durum. Türkiye birçok uluslararası organizasyonu başarılı bir şekilde düzenliyor. Son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz bir nokta var ve bu noktayı her geçen gün daha da ileriye taşıma çabasındayız. İdealimiz, bu bayrağı ileri taşımak"