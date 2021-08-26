Dev transfer: Mbappe Real Madrid ile anlaştı

2021-22 sezonu öncesi dev transferler devam ediyor. Messi ve Sergio Ramos'un PSG ile anlaşmasının ardından Lukaku'nun Chelsea, Grealish'in Manchester City transferleri gündemi uzun süre meşgul etti. Son olarak Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılıp Manchester City'ye gideceği konuşuldu. Bir bomba haber ise İspanya'dan geldi. Real Madrid'in ısrarla istediği, çok kez teklif yaptığı transfer hayali Mbappe için bu kez anlaşma sağlandı.

170 milyon Euro artı 10 milyon Euro bonus

Marca'nın haberine göre PSG, Real Madrid'in yaptığı 170 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonus teklifini kabul etti. Real Madrid, Mbappe'yi yarın resmen açıklayabilir.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı teklifin kabul edildiğini açıkladı.







