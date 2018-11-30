Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.
CSKA Moskova, karşılaşmaya 3-17'lik skorla başlasa da ilk yarıyı Real Madrid, 41-38 önde kapatan taraf oldu.
İkinci yarıya iyi başlayan CSKA Moskova, son çeyreğe 61-67 üstün giren taraftı.
Son çeyrekte de üstünlüğünü korumayı başaran CSKA Moskova, karşılaşmadan 88-93'lük skorla galip ayrıldı.
EuroLeague'de ilk 8 maçını kazanmayı başaran Real Madrid, bu sonuçla birlikte son 2 maçını kaybetmiş oldu.
CSKA Moskova ise 10. maçında 9. galibiyetini aldı.
Real Madrid'de Facundo Campazzo 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Rudy Fernandez 18, Felipe Reyes 10 sayı üretti.
CSKA Moskova'da Cory Higgins 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Will Clyburn 18, Nando De Colo 15 sayıyla oynadı.