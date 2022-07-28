1,98'lik boyuyla dikkat çeken genç eldiven, Nazilli Belediyespor altyapısının ardından Sarayönü Belediyespor, Isparta 32spor ve Çatalhüyük Çumra Belediyespor formalarını terletti. Geride bıraktığımız sezon 7 maçta forma giyen Hüseyin Ayan, kalesinde 4 gol gördü.

Büyük bir camiaya geldiğini ifade eden Hüseyin Ayan; ''Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımla birlikte eski günlere geri dönmek için elimden gelen en iyi mücadeleyi vereceğim. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

İHA