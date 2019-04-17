Dev destek

Bu yıl 65’incisi gerçekleşen Türkiye’nin en prestijli spor ödülü, ‘Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’, 27 Mart 2019 Çarşamba günü, Volkswagen Arena’da düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini bulmuştu. Ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gillette, Milliyet ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin katkılarıyla ‘Otuz beş bin öğrenciye spor malzemesi desteği’ verileceği belirtilmişti. Projenin ilk etabı dün Gaziantep’te hayata geçirildi. Öğrenciler ders arasında gerçekleşen bu ziyarette yeni spor malzemelerine kavuştu.

Destek devam edecek

Geleceğin adil, saygılı, dürüst, çalışkan sporcuların yetişmesine destek olmak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı Gaziantep Mehmet Akif Orta Okulu’nda atıldı. Gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak için bin öğrenciye malzeme desteği sağlandı. Desteklerin devamının Haziran ayına kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki diğer okullarda da devam edeceği açıklandı.

Vali ve Başkan da katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Eski Gençlik ve Spor Bakanı, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete bu önemli sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı olan Gaziantep Mehmet Akif Orta Okulu’ndaki törene katıldılar.

Bakan Kasapoğlu: Herkesi kutluyorum

Okulda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülü 65 yıllık çok önemli bir değer. Bu törenin bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi bir kez daha kutluyorum. Biliyorsunuz değerli gençler, spor bizler için çok önemli. Bugün verdiğimiz malzemeler ve yaratacağımız tesisler ile gençlerimizin bundan sonra spor alışkanlığı kazanacağını, içinizden şampiyon sporcular çıkacağını umuyorum. Ülkede spor malzemesi olmayan gencimiz kalmayana kadar bu projelere devam edeceğiz, 100 bin değil ben 150 bin spor malzemesi desteği için buradan çağrı yapıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yıldırım Demirören: 100 bine çıkaralım

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ile hayata geçirdiğimiz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin büyük destekleri ve Bakanlığımızın himayesi ile başlattığımız proje bugün ilk meyvesini veriyor. Demirören Ailesi olarak bugüne kadar 35 okul ve ortaokul yaptırdık, bu projeye de imza atmaktan şeref duyuyoruz. Fakat Sayın Bakanım sizden özel bir ricam var. Gelin sizin de desteğiniz ile bu 35 bini 100 bine çıkartalım. Gençlerimizi sporla yetiştirmek en önemli unsurumuz, umarım bu destekleri devamlı olarak artıracağız” dedi.