Galatasaray Spor Kulübü başkanı Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklama ile dört büyük kulübün başkanının İstanbul Valiliği'nde toplanacağını açıklamıştı. Bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), dört büyük kulübün başkanının bir araya geleceğini duyurdu.

Toplantı, İstanbul Valiliği'nin daveti üzerine saat 16:00'da başlayacak ve burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanlarına kendilerine toplumu gerecek kavga ve demeçlerden uzak durmaları söyleneceği bilgisi öğrenildi.







