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Detroit'i mağlup eden Clippers'tan üst üste 5. galibiyet

NBA'de Los Angeles Clippers, sahasında ağırladığı Detroit Pistons'ı 131-124 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 10:17 Son Güncelleme:
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Detroit'i mağlup eden Clippers'tan üst üste 5. galibiyet

NBA’e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, sahasında oynadığı Detroit Pistons karşılaşmasını 131-124 kazandı. Los Angeles Clippers, bu sonuçla üst üste 5. maçından galibiyetle ayrılmış oldu. 

Kawhi Leonard’ın dinlendirildiği maçta Clippers’ı, 33 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris ve 32 sayı, 9 asist üreten Paul George sürükledi.

Pistons’ta Josh Jackson’ın 26 sayı, Saddiq Bey’in 25 sayı, 4 top çalma ve Cory Joseph’ın 18 sayı, 13 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Gecenin sonuçları

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 101-105

Denver Nuggets-Boston Celtics: 87-105

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 109-116

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 87-124

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 121-117

New York Knicks-Toronto Raptors: 102-96

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 125-132

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-119

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-107

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 131-124

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