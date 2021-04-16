Detoks yaparken bunlara dikkat!

Detoks yapan organları destekler. İyi bir detoks mekanizması için dikkat etmeniz gerekenler:

- Soğan sarımsak brokoli karnabahar gibi kükürt içeren besinleri günlük beslenmenize mutlaka ekleyin. Kükürt oranı yüksek yiyecekler kadmiyum gibi toksik ağır metallerin atılmasında oldukça etkilidir.

- Chlorella , spirulina gibi deniz yosunlarını kullanın. Bunlarda ağır metal ve toksinlerin temizlenmesinde yardımcıdır.

- Salatalarınızda ve yemeklerinizde kişniş kullanın . Kişniş cıva gibi ağır metallerin vücuttan atılmasına yardımcıdır.

- Glutatyon üretimini destekleyin. Karaciğeriniz detoks aşamalarında en çok glutatyona ihtiyaç duyar . Glutatyon üretimini artıran besinler direk karaciğer detoksuna yardımcı olur. Kükürt açısından zengin besinler glutatyon üretimini en iyi artıran besinlerdir.

- Gluten ve süt ürünlerinin tüketimini sınırlayın veya beslenmenizden çıkarın.

- Doğal vücut bakımını tercih edin . Doğal deodorantlar, doğal makyaj malzemeleri , nemlendiriciler, şampuanlar ve diğer doğal kişisel bakım ürünlerini kullanmak da kimyasallara maruz kalmanızı azaltabilir.

- Her gün yeterli miktarda su için.

- Kafein alımını azaltın . Çay kahve şekersiz bile içtiğiniz miktarlara dikkat edin.

- Alkolden tüketimi yapmayın.

- Meditasyon yapın, yoga pilates gibi gerginliğinizi azaltacak egzersizler yapın.