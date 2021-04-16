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Detoks yaparken bunlara dikkat!

Hiçbir besin veya besin takviyesi tek başına detoks yapmanızı sağlamaz. Ancak bütüncül yaklaşımla yapılacak diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri vücudunuzun detoks yapmasına yardımcı olur.

16 Nisan 2021, Cuma 09:21 Son Güncelleme:
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Detoks yaparken bunlara dikkat!

Detoks yapan organları destekler. İyi bir detoks mekanizması için dikkat etmeniz gerekenler:

- Soğan sarımsak brokoli karnabahar gibi kükürt içeren besinleri günlük beslenmenize mutlaka ekleyin. Kükürt oranı yüksek yiyecekler kadmiyum gibi toksik ağır metallerin atılmasında oldukça etkilidir.

- Chlorella , spirulina gibi deniz yosunlarını kullanın. Bunlarda ağır metal ve toksinlerin temizlenmesinde yardımcıdır.

- Salatalarınızda ve yemeklerinizde kişniş kullanın . Kişniş cıva gibi ağır metallerin vücuttan atılmasına yardımcıdır.

- Glutatyon üretimini destekleyin. Karaciğeriniz detoks aşamalarında en çok glutatyona ihtiyaç duyar . Glutatyon üretimini artıran besinler direk karaciğer detoksuna yardımcı olur. Kükürt açısından zengin besinler glutatyon üretimini en iyi artıran besinlerdir.

- Gluten ve süt ürünlerinin tüketimini sınırlayın veya beslenmenizden çıkarın.

- Doğal vücut bakımını tercih edin . Doğal deodorantlar, doğal makyaj malzemeleri , nemlendiriciler, şampuanlar ve diğer doğal kişisel bakım ürünlerini kullanmak da kimyasallara maruz kalmanızı azaltabilir.

- Her gün yeterli miktarda su için.

- Kafein alımını azaltın . Çay kahve şekersiz bile içtiğiniz miktarlara dikkat edin.

- Alkolden tüketimi yapmayın.

- Meditasyon yapın, yoga pilates gibi gerginliğinizi azaltacak egzersizler yapın.

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