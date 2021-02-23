Dünyanın birbirimize destek olduğumuz, inandığımız noktada çok daha güzelleştiği mesajını veren 15 ünlü ismin kendi destek hikayelerini paylaştıkları kitabın satışından elde edilen gelir TEV bünyesinde oluşturulan TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu aracılığı ile geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimleri için kullanılacak.

Sağlık çalışanlarımız, içinde bulunduğumuz olağanüstü pandemi koşullarında, her gün her saat insanüstü çabalarla mücadele etmeye devam ediyor. Voonka öncülüğünde bir araya gelen 15 ünlü isim ‘Destek Hayat Değiştirir” projesi kapsamında destek hikayelerini kitaplaştırdı. TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu’na yapılacak bağışlar ise Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimleri için kullanılacak.

Görsel yönetmenliğini fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un üstlendiği “Destek Hayat Değiştirir” projesinde; TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, araştırmacı-gazeteci Ayşe Arman, tasarımcı Bünyamin Aydın, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, müzisyen Ferman Akgül, Milli Basketbol oyuncusu Furkan Korkmaz, girişimci iş kadını Gamze Cizreli, oyuncu Gonca Vuslateri, eğitmen-yönetmen oyuncu Haldun Dormen, tiyatrocu-oyuncu Rutkay Aziz, müzisyen Kalben, gazeteci-sunucu Mirgün Cabas, akademisyen Prof.Dr. Murat Baş, Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Karşıyaka Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ufuk Sarıca ve oyuncu Yetkin Dikinciler hayatlarını değiştiren destek hikayelerini paylaştılar.

“Destek Hayat Değiştirir” projesi ile ilgili konuşan Kampotu İlaç Genel Müdürü Hakan Keleş, hayatta geldiğimiz noktada, edindiğimiz başarılarda mutlaka aldığımız bir destek olduğunu ve bu farkındalığı yaşayan kişilerin bir zincir olarak aynı davranışı sergilediği noktada hayatın çok daha yaşanılır olacağını ifade ederek, “ Gerçekten bazen minik bir destek bile çok büyük değişimler yaratabilir. Voonka olarak hayata geçirdiğimiz projede 15 değerli ismin hepimize ilham kaynağı olacak hikâyelerini bir projede ve bir kitapta bir araya getirdik. Proje dahilindeki tüm bağışlar Türk Eğitim Vakfı ile oluşturduğumuz TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu ile geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimine aktarılacak. Amacımız bu dönemde hepimiz için insanüstü bir gayret sarfeden sağlık çalışanlarımız için bir farkındalık yaratarak kendilerine bir nebze olsun destek olmak. Türk Eğitim Vakfı’na ve projemize destek veren tüm isimlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

KİTAP GELECEĞİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EĞİTİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Geleceğin Sağlık Çalışanları için ünlü isimlerin destek hikâyelerinden ve özel fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon kitabı hazırlandı. www.destekhayatdegistirir.com adresinden TEV-Voonka Geleceğin Sağlık Çalışanları Burs Fonu’na 3 farklı bağış olanağı sunulmaktadır. Bu bağışlar karşılığında destekçilere; imzalı E-teşekkür kartı, ‘Destek Hayat Değiştirir' koleksiyon kitabı veya tüm katılımcıların imzalarını taşıyan özel kutulu ‘Destek Hayat Değiştirir' koleksiyon kitabı hediye edilecektir. Bu özel projeyle birlikte ‘Geleceğin Sağlık Çalışanları'na daha iyi bir eğitim imkanı sağlamak hedefleniyor.