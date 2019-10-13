Deschamps’ı sıkıntı bastı

İzlanda deplasmanında zor da olsa tek penaltı golüyle kazanmayı başaran Horozlar’da, sakatların sayısı dikkatleri çekiyor. A Milliler’i evinde konuk edecek Fransızlar’da kaleci Hugo Lloris ve Paul Pogba, zaten sakat oldukları için kadroya alınmamıştı. Ağrıları olan Kylian Mbappe, İzlanda mücadelesinde riske edilmedi ancak bize karşı da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

‘Riske etmek istemiyorum’

Horozlar’da orta sahanın yükünü çeken isimlerin başında gelen Kante, kas ağrıları sebebiyle önceki günkü maçın 11’inde çıkartılmıştı. Tecrübeli hoca, “Kante’nin sakatlığı çok ciddi değil ama Türkiye maçına da kısa bir süre kaldı. Riske etmek istemiyorum, Türkiye maçında oynayabilir mi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.