Yıllardır renkli ve sempatik sunumu ile izleyicilerin gönlünde taht kuran Derya Baykal, sevilen programı “Derya Baykal’la Gülümse” ile hafta içi her gün teve2’de ekrana gelmeye devam ediyor. Sağlıktan modaya, el işinden ev işine, yemek yapmaktan ev ekonomisine kadar kadınların keyifli vakit geçirmelerini sağlayan program, hafta içi her gün saat 14.00’de canlı yayınla teve2’de ekrana geliyor.

Yaratıcı fikirler, öğretici içerikler ve eğlenceli konularla olan “Derya Baykal’la Gülümse”, her bölümde farklı konuları ele almaya, farklı isimleri ağırlamaya devam ediyor.