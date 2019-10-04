Derrick Williams: 'Koç ne derse onu yapmaya hazırım'

Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-20 sezonundaki ilk maçında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibine 81-77'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferlerinden Derrick Williams, hiç çıkmadan 40 dakika parkede kaldığı maçta 19 sayı, 10 ribaunt ile öne çıktı.

Maçtan sonra FB TV'ye konuşan Williams, "Zor maçtı ama elimizden geleni yaptık. Jan Vesely ile Joffrey döndüğünde her şey daha kolay olacak. Koç 40 dakika oynamamı istiyorsa, o ne derse ben onu yapmaya hazırım. Zaten sezon öncesi kendimi buna göre hazırlamıştım" dedi.

Son pozisyondaki hakem kararı ile ilgili de konuşan Derrick Williams, "Zor bir karar tabii. Hakemlerin işi de çok zor. Doğru ya da yanlış karar verebilirler. Zor anlar. Bizim daha iyi oynamaya bakmamız lazım" ifadelerini kullandı.