Derin Demirsoy’dan İspanya’da birincilik

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Gümüş Tur Grand Prix’sinde yarıştı.
Milli binici, 140 santimetrede "Koblenz Vd Middelstede" isimli atıyla ilk sırada yer aldı.
AA
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, Gümüş Tur Grand Prix’sinde yarıştı.
Milli binici, 140 santimetrede "Koblenz Vd Middelstede" isimli atıyla ilk sırada yer aldı.
AA
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