Derik’te Şehit Kaymakam Safitürk anısına U10 Futbol Turnuvası

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Derik ilçesinde 2016'da makamına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Trabzonspor ve Sivasspor 'un U10 takımları da katıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik ve Mazıdağı kaymakamlıkları ile belediyeleri işbirliğiyle 10 Kasım 2016’da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk anısına 29 Mayıs'a kadar sürecek, futbol, yamaç paraşütü, doğa yürüşü, fotoğraf çekimi gibi etkinlikler planlandı. Programın ilk gününde U10 Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvayı izlemeye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ali Korkmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Bilek de geldi. Trabzonspor ve Sivaspospor'un U10 takımlarının da katıldığı turnuvada 4 takım mücadele etti. Derik Akademispor ve Mazıdağıspor U10 futbol takımlarının da katıldığı turnuvada Sivasspor şampiyon olurken, Trabzonspor U10 takımı da ikinci oldu. Dereceye giren takım ve sporculara ödüller verildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, "Şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk’ün anısına bir dizi etkinlikler programladık. Bu etkinliklerle kaynaşmanın önemini de görmüş olduk. Bu tür çalışmalarımız ve etkinliklerimiz devam edecektir. Etkinliğimize icabet eden herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Trabzonspor U10 futbol takımının antrenörü Yaşar Alemdaroğlu da, "Buraya gelmek, dostluklar, arkadaşlıklar kurmak çok güzel şeyler" diye konuştu.

Sivasspor antrenörü İbrahim Başçı da turnuvayı gerçekleştirenlere teşekkür etti. (DHA)



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