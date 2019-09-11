Dergiye ilgi çok büyük

Fenerbahçe Dergisi’nin Eylül ayı sayısı, raflardaki yerini aldı. Zanka röportajı, Avrupa liglerinde en çok şampiyon olan takımlar, Dünya Şampiyonu milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın yeni isimlerinden Sevgi Uzun gibi sporcuların röportajları ve daha birçok araştırma dosyası, Fenerbahçe Dergisi’nin yeni sayısında yer alıyor. Şu ana kadar satışların istenilen düzeyde gittiği de gelen haberler arasında.