Derby ile Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda Son 8'e adlarını yazdırmak için kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununuza 10 TL hediye!

Başında Phillip Cocu, oyun merkezinde Wayne Rooney olan Derby County, Lig Kupası'na erken havlu atmıştı ama Federasyon Kupası'nda önce Crystal Palace'ı deplasmanda devirdi, ardından da Northampton'ı saf dışı bırakıp adını Son 16'ya yazdırdı. Orta sahadan Tom Huddlestone, Duane Holmes ve Krystian Bielik sakat. Cocu'nun Rooney'nin yanında Graeme Shinnie ile Max Bird'e görev vermesi bekleniyor.

Premier Lig'de son 4 maçını kaybetmeyen Manchester United ise Federasyon Kupası'nda Wolves'u tekrar maçıyla elemişti, bir sonraki turda da Tranmere'ye acımamış ve 6-0'la gövde gösterisi yapmıştı. Paul Pogba ve Marcus Rashford'un sakatlıkları sürüyor, Aaron Wan-Bissaka maç saati netleşecek. Daniel James'in hafta sonu oynanacak Manchester City maçına saklanacağı açıklandı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Derby'nin son 7 resmi maçında karşılıklı goller izledik. Bu 7 maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester United'ın son 7 maçının ise 5'i "2.5 ALT" oldu.

- Jose Mourinho (Man Utd) ile Frank Lampard'ı (Derby) karşı karşıya getiren son kapışmalarında, geçtiğimiz sezon, İngiltere Lig Kupası'nda turu geçen taraf penaltılarla Derby olmuştu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Manchester United galibiyeti!

Üyelerin %63'ten fazlası Kırmızı Şeytanlar'ın turu 90 dakika içerisinde geçeceğine inanıyor. %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY'IN YORUMU...

Derby'nin sezon başından beri savunma problemlerini halledemediği bir gerçek! Manchester United rotasyonlu bir kadroyla oynayacaktır ama yine de skor üretirler. Gollü bir maç çıkabilir. "2.5 ÜST" öneriyorum.



