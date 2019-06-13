Derbinin kralı pizza oldu!

İspanya merkezli yeni nesil teslimat uygulaması Glovo, Türkiye pazarında bir yılı geride bıraktı. Derbi karşılaşmalarında bu uygulamadan en çok pizza sipariş edildi, market siparişleri derbi günleri yüzde 30 arttı

500 bini aşkın kullanıcısına Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren uygulama, bir yıllık istatistikleriyle Türkiye’de sipariş trendlerini analiz etti. Futbol maçları siparişlere yön verdi. Türkiye derbi maçı izlerken pizza, cips ve gazlı içecek tüketti. Derbi akşamları karışık pizza tüm siparişlerin önüne geçti. Derbi akşamlarında maçın bir saniyesini bile kaçırmak istemeyen futbolseverler market siparişlerini de yüzde 30 artırdı. Derbi günlerinde market siparişlerinin yıldızı da atıştırmalıklar oldu.



