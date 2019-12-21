Derbide öne geçen işi bitiriyor!

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 29 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor. Rekabette 25’i Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 29 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi. Yarın oynanacak maç öncesinde iki takım arasındaki son 29 karşılaşmada Fenerbahçe 17, Beşiktaş 11 mücadelede ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Beşiktaş, sadece 1 kez...

Sarı-Lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13’ünü kazanırken, 2’sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 10 karşılaşmadan 4’ünü kazandı. Kartal, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 6’sında eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

Kartal’ın gol dakikaları...

Derbi maçta yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak Beşiktaş ise bu sezon ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergiledi. Ligde 22 gol atan Beşiktaş, maçların ilk yarılarında sadece 6 gol atabildi. Siyah-Beyazlı ekip, ikinci devrelerde ise 16 gol buldu.

■ Beşiktaş, ilk yarının 15’er dakikalık bölümlerinde ikişer kez gol kaydetti.

■ Karşılaşmalarda ikinci yarıya etkili başlangıç yapan Kartal, 46 ile 60. dakikalarda 5 kez gol sevinci yaşadı.

■ 61 ve 75. dakikalar arasında fileleri 4 defa havalandıran Beşiktaş, son 15 dakikada ise 5 gol attı.

Son bölümde sıkıntı var!

Kartal, bu sezonki lig maçların ikinci yarılarında daha kötü savunma yaptı. Maçların ilk devresini 6 gol yiyerek tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip, ikinci yarılarda ise kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, en kötü savunma performansını ikinci yarının ilk 15 dakikasında gösterdi ve rakiplerin 5 golüne engel olamadı. Sonraki 15 dakikada savunmasını toparlayan ve 2 gol yiyen Kara Kartal, maçların son 15 dakikasında ise kalesinde 4 gol gördü.